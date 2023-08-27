Ormanlarda zararlı böceklerle mücadele için kırmızı orman karıncaları kullanılıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM), orman yangınlarından 5 kat daha zararlı olduğu için ‘dumansız yangın’ diye tabir edilen zararlı böcekleri yemesi için, orman alanlarına bugüne kadar 14 bin 163 kırmızı orman karıncası kolonisi yerleştirildi. Orman karıncaları, zararlı böcekleri yok etmenin yanı sıra; toprağın havalandırılması ve bitki tohumlarının dağıtılarak yeni fidanlar oluşmasında da etkin rol aldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; OGM, Türkiye’nin ormanlarının korunması amacıyla orman yangınlarının yanı sıra; ağaçlara zarar veren böceklerle de mücadele yürütüyor. Ağaç kabuklarına yerleşip kurumalarına neden olan zararlı tırtıl, böcek, yaprak arısı ve bitki bitleri için 1960’lı yıllardan itibaren biyolojik mücadele başlatıldı. Kırmızı orman karıncası kolonileri, zararlı haşerelerin bulunduğu orman alanlarına taşınarak, orman varlıkları korundu. Bugüne kadar 14 bin 163 karınca kolonisi nakledildi. 2023 yılında başta Eskişehir olmak üzere Amasya, Isparta, Sakarya ve İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde 60 ilave koloni oluşturulup, ormanlarda zararlı böceklerin yoğun olduğu yerlere bırakıldı. Koloniler, bulundukları noktadan en fazla 150 metre düşük veya yüksek rakımlara taşınırken, ekolojik denge açısından da en fazla 300 kilometre uzağa taşınmaya özen gösterildi.

15 GÜNDE BİR ŞEKERLE BESLENİYOR

Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen karınca nakilleri, nakli yapılan yuvaların çevre koşulları ile nakledilecek alanların çevre koşullarının benzer özellikte olmasına dikkat edilerek gerçekleştiriliyor. Nakiller, kraliçe karıncanın yumurta bırakmasından önce, yükselti ve iklim şartlarına uygun koşullarda her yılın mart ayı sonundan başlayarak, nisan ayı sonuna kadar tamamlanıyor. Güneşin yuvanın üzerine düşmeden tamamlanması gereken nakil işlemi, sabahın ilk ışıklarında gerçekleştiriliyor. Uzman ekip tarafından hazırlanan özel kutularda taşınan karıncaların, yuvaları dağıtarak larvaları yiyen ayılar başta olmak üzere, her türlü zararlıdan korumak için yuvaların etrafı telle çevrilerek koruma altına alınıyor. Karınca kolonileri, ilk yıl 15 günde bir şekerle beslenerek, yuvalarına yiyecek depolama süreçleri hızlandırılıyor. Bir koloni karınca, yaklaşık 1 hektar sahayı kontrol altına alabiliyor.

Doğal olarak ilk kez karıncaların salgılarında rastlanılan formik asit, zararlı böceklerin felç olmasını sağlıyor. Karıncalar, böceği felç ettikten sonra, yuvasına götürerek, ormandaki böcek popülasyonunun dengede kalmasını sağlıyor. Karıncalar, zararlı böcekleri yok etmenin yanı sıra; toprağın havalandırılması, gevşetilmesi, asit muhtevasının düzenlenmesi, toprağı gübreleyen küçük canlılara etki yaparak toprağın ıslah edilmesi, bitki bitleri ve ifrazatları ile sineklerin azaltılmasında da etkin rol alıyor. Bu sayede orman varlıkları korunurken, arıların bal verimi de artırılıyor. Ayrıca bitki tohumları, orman karıncaları tarafından dağıtılarak yeni fidan oluşmasına yardımcı oluyor.