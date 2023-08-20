Osman Özköylü: ‘Elde ettiğimiz 1 puan bana göre 3 puan değerinde’

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Beşiktaş gibi büyük bir takımdan puan almalarının çok önemli olduğunu dile getirerek, “Elde ettiğimiz 1 puan bana göre 3 puan değerinde” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Bizim için Beşiktaş gibi büyük bir takımdan ilk puanımızı almak çok önemli. Bu lige yeni çıkmış bir takım olarak transfer ve takviyeler yaptık. Fakat kamp için toplandıktan sonra takıma çok az oyuncu ilave edebildik. Takıma geç katılan oyuncuların fazla olmasının neticesinde Hatayspor karşısında ağır bir tecrübe yaşadık. Bugün edindiğimiz tecrübe ileride çok işimize yarayacak. Elde ettiğimiz 1 puan bana göre 3 puan değerinde. Sezon başından beri 6 müsabaka oynamış, bize göre daha oturmuş bir takım ile oynadık. Rakibimizin yorgun olduğunu biliyorduk. İlk yarı savunma yapıp rakibimizi durdurmaya çalıştık. Bir yere kadar da bu konuda başarılı olduk. Belki size komik gelecek ama ikinci yarının başından itibaren maç skorunun bu şekilde olacağını tahmin ediyordum. Öyle de oldu” diye konuştu.

Yapılacak takviye transferler ile daha iyi bir ekip haline geleceklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, “Özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra bir ara topa daha çok sahip olan takım bizdik. Neticesinde 90. dakikada penaltı golü ile 1 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarımın her birini kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda eksik oyuncularımızın takıma katılmasıyla, yeni transferlerimizin ekibe dahil olmasıyla birlikte daha iyi bir takım olacağız” şeklinde konuştu. – İSTANBUL