Osmaniyeli çiftçiler mısır alım fiyatına tepki gösterdi

Osmaniyeli çiftçi TMO tarafından ton başına 6 bin lira olarak açıklanan mısır alım fiyatına tepki göstererek, “Mısırımızı gönderdik. 6 bin liradan biz hesaplıyoruz, bize sapı kalıyor. Gübre, mazot, ilaç fiyatları ikiye katladı. Bu şartlarda sıcağın ortasında biz çalışıyor ve yoruluyoruz. Emeğimizin de karşılığını alamıyoruz” diye konuştu. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek, “Görüştüğüm çiftçilerin hepsi traktörünü satmaktan bahsediyor. Traktörünü sattı, evinin geçimini sağladı diyelim, neyle ekecek tarlasını? Mısır üreticisi toprağını ekmemekten, toprağını boş bırakmaktan söz ediyor, siz ne yapacaksınız? Buna dair bir planınız var mı? Bakanlığınızın buna dair bir çalışması var mı? Tarladaki yangından haberiniz var mı?” diye sordu.

CHP Osmaniye Asu Kaya, Osmaniye’nin de içinde olduğu Çukurova bölgesinde mısır hasadının bitmek üzere olduğu bir dönemde TMO tarafından açıklanan ton başına 6 bin lira alım fiyatının çiftçiyi isyan ettirdiğini söyledi. Asu Kaya, şöyle konuştu:

“TMO 6 bin lira fiyat verdi. Mısır üreticileri dün açıklanan taban alım fiyatından sonra isyanda perişan. Dönüm başına mısır ekimi için tüm maliyetler 7000 TL’yi bulurken siz ton başına geçen yıldan bu yana sadece 300 TL artırıma gittiniz. Bunu duyan çiftçi isyanda, perişan. Geçen yıldan bu yana mazot, gübre, ilaç ne kadar arttı farkında mısınız? Ürününü giderek daha az eken çiftçimiz duyduğu bu fiyatla yıkıldı çünkü bu çiftçimiz çok zor durumlarda ekim, üretim yaptı. Çiftçimizin dönüm başına 7 bin 500 lirayı bulan gider maliyetleri var ve bu maliyetler günden güne değişiyor. Bir günlük mazot fiyatı diğer günü tutmuyor, öyle ki biçerdöver bugüne ayrı, yarına ayrı fiyat veriyor. Hele ki gübre fiyatlarına yetişmek imkansız. O kadar yüksek seyretti ki fiyatlar, çiftçimiz fiyatları takip etmekte zorlandı ama siz ton başına 6 bin lira yeterli diyorsunuz. Çiftçi bugün artık toprağını boş bırakmaktan bahsediyor.

Oysa ki Cumhurbaşkanı, ‘Ekilmedik 1 dönüm toprak bırakmayacaksınız’ diyordu ama geldiğimiz noktada çiftçi bir metreyi boş bırakmadı ekti ama eline ne geçti. Çiftçiler, yılda bir yaptığı hasatla evini geçindirmek, çocuğunu okula göndermek durumda. Bu çiftçi bu şartlarda nasıl geçinecek. Sizin verdiğiniz fiyatlarla bunları nasıl yapacak bu çiftçiler. Görüştüğüm çiftçilerin hepsi traktörünü satmaktan bahsediyor. Traktörünü sattı, evinin geçimini sağladı diyelim, neyle ekecek tarlasını? Kim kar edeceğini düşünüyorsa, geçinebileceğini düşünüyorsa buyursun o yapsın diyor.”

Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, “Mısır üreticisi toprağını ekmemekten, toprağını boş bırakmaktan söz ediyor, siz ne yapacaksınız? Çiftçi toprağını ekmekten vazgeçtiğini söylüyor, sizin buna dair bir planınız var mı? Bakanlığınızın buna dair bir çalışması var mı? Tarladaki yangından haberiniz var mı? Çiftçi vazgeçiyor üretimden. Buna dair bir çözümünüz var mı?” diye sordu.

“ÇALIŞIYOR, YORULUYORUZ. EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ”

Osmaniyeli çiftçi ise TMO tarafından ton başına 6 bin lira olarak açıklanan mısır fiyatına tepki göstererek, “Mısırımızı gönderdik. 6 liradan biz hesaplıyoruz, bize sapı kalıyor. Siz bilmiyorum nasıl yapıyorsunuz? Nasıl çıkıyorsunuz işin içinden? Gübre fiyatlarına bakıyoruz, geçen sene ile ikiye katladı. Mazot fiyatları ikiye katladı. Tohum fiyatları ikiye katladı. İlaç fiyatları ikiye katladı. Bu şartlarda sıcağın ortasında biz çalışıyor ve yoruluyoruz. Emeğimizin de karşılığını alamıyoruz” diye konuştu.