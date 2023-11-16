Palamuttan umudunu kesen balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

TRABZON – Karadeniz’de son zamanlarda bol miktarda avlanan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hamside son yılların en bereketli sezonu yaşanırken, 3 kilogramı 100 TL’den satılmaya devam ediyor. Balıkçılar, hamside bolluğun sürdüğünü ancak bu zamana kadar pek görüntü vermeyen palamutta umutların tükendiğini bu balık için sezonunun bittiğini söylediler.

Trabzon Balık Hali’nde tezgahları bol miktarda süsleyen hamsinin 3 kilogramı 100 TL’den satılırken vatandaşın yoğun ilgisini çekiyor. Balıkçılar hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtirken hamsinin bolluğu diğer balık çeşitlerinin fiyatını aşağıya çektiğini söylediler.

Hamside bolluk sürüyor

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu hamside bolluğun sürdüğünü belirterek “Hamside bolluk sürüyor çok uygun fiyata satıyoruz. Bu sene palamudun olmayışı hamsinin bereketi oldu. Dolayısıyla hamsi hem bizim hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Bu sene palamuttan umudumuzu kestik umudumuzu hamsiye bağladık ve halen daha bolluğu sürüyor. İnşallah böyle devam eder sezonu da böyle kapatırız. Fiyatlarımız, hamsiyi 3 kilogramı 100 TL’ye satıyoruz. İstavrit 50 TL, mezgit 75 TL, sargan 200 TL. Hamsinin bolluğu diğer balık çeşitlerinin fiyatını olumsuz etkiliyor dolayısıyla fiyatları düşüyor” dedi.

Palamuttan umudumuzu kestik

Bu sezon palamuttan umutlarını kestiklerini belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Bu sıralar hamsinin bolluğu sürüyor. Trabzon açıklarında bol miktarda avlanıyor dolayısıyla bu bolluk fiyatlara da yansıdı 3 kilogramını 100 TL’ye satıyoruz. Hamsi bu sezon en ucuz dönemi. Geçen sene 50-100 TL idi ancak yine de yoktu. Dolayısıyla bu sezon 3 kilogramı 100 TL, hatta 5 kilogramını 100 TL’ye sattığımız günler de oldu. Bu sene palamuttan umudu kestik hala görünürde palamut yok zaten mevsimi bitiyor bundan sonra olursa da çok az olur. Fiyatlarımız mezgit 75 TL; hamsi 3 kilogramı 100 TL, istavrit 50 TL, dolayısıyla bu sene çeşit bol” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise “Bu sene hamsi bol 3 kilogramı 100 TL. Uzun yıllar ilk kez bu sezon hamsi bu kadar bol oldu diyebiliriz. Palamut işi bitti bu sene hamsi bol oldu gelecek sene palamut bol olur genelde böyle oluyor. İstavrit 50 TL, sargan 175-200 TL, mezgit 100-150 TL. Palamudu soranlar oluyor bundan sonra gelirse az gelir” şeklinde konuştu.