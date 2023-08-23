Paralarla bakın ne yaptı? Al Nassr’dan ayrılan Masharipov’dan bir garip paylaşım

Son Güncelleme: 23.08.2023 16:53
Suudi Arabistan’da Al Nassr formasını giyen Jaloliddin Masharipov’un sözleşmesini feshetmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Masharipov, elinde destelerce para ile telefonla konuşur gibi bir video çekti ve bu video binlerce etkileşim aldı.
Suudi Arabistan’da Al Nassr formasını giyen ve sözleşmesini fesheden Jaloliddin Masharipov’un sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
DESTELERCE PARAYI TELEFON YAPTI
Başarılı futbolcu eline destelerce para alıp telefonla konuşuyor gibi bir video çekti o anlar kısa sürede gündem oldu.
BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI
29 yaşındaki futbolcunun o paylaşımı binlerce etkileşim alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da “Ceplerini doldurmuş” tarzında yorumlar yaptılar.
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