Paris Olimpiyatları’nda Sen Nehri’nin düşük su kalitesi endişe yaratıyor

1. Paris sokaklarından çeşitli görüntüler

2. Sen Nehri kıyılarının çeşitli görüntüleri

3. Sen Nehri üzerindeki bir köprünün çeşitli görüntüleri

2024 Paris Olimpiyatları’nın organizatörleri ve diğer yetkililerin Sen Nehri’ndeki düşük su kalitesi nedeniyle hafta sonu olimpiyatlara yönelik iki test etkinliğini iptal etmesinin ardından, Paris sakinleri olimpiyatlara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Söz konusu iptaller, 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda Açık Su Yüzme Dünya Kupası yarışlarının da nehirdeki yüksek kirlilik seviyeleri nedeniyle iptal edilmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

2024 Paris Olimpiyatları Başkanı Tony Estanguet bir demecinde, Sen Nehri’nde düzenlenecek yüzme etkinlikleri için bir B planı bulunmadığını tekrar vurguladı.

“Neler olacağını hiç bilmiyorum. Ama sanırım yapılacak çok iş var ve işe yarayıp yaramayacağını gerçekten bilmiyorum.”

“Bence yapılacaklar olimpiyatlara ev sahipliği yapacağımız belli olduğu andan itibaren, yani en başından yapılmalıydı. Bu yüzden bugün durumun biraz berbat olduğunu düşünüyorum. Bu ifadeyi kullandığım için beni bağışlayın. Ancak artık bir şey yapmak için çok geç olduğunu düşünüyorum ve olimpiyatlara kadar Sen Nehri’ni temizlemenin mümkün olduğunu hiç sanmıyorum.”

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris’ten bildiriyor. (XHTV)