Pendikspor maçının ardından – Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şöyle konuştu;

“Bugün maalesef 2 puan kaybettik. Maçın genelinde kazanmaya daha yakın takım bizdik. Final paslarını iyi kullanamadığımız için ikinci golü bulamadık. Bir gol bulsak maçı da bitirebilirdik. Bu oyunda sürprizler vardır. Bugün de sürpriz bir sonuç oldu. Öndeyken yeni oyuncularımızı oyuna dahil ettik. Hatta Chamberlain bir pozisyona da girdi ama sonuç alamadık. Pasların tercihlerini iyi yapıp final paslarını iyi yapmamız gerekiyor. Rakip sahada hele de kalabalık defanslara karşı daha akıllıca oynamak zorundasınız. Oyun üstünlüğü bizde olan bir maçta 1 puan almak kötü oldu. Sahamızda oynamamıza rağmen kontradan gol yememizi anlayabilirdim ama savunma yaptığımız bir pozisyonda rakibe penaltı pozisyonu vermek ve 2 puan kaybetmek moral bozucu oldu.

11’de başlayan ve o dakikalarda yorulan oyuncularımızda vardı. Oyuncularımızın iyi niyetinden asla şüphem yok. Orta sahamız çok çalıştıkları için yoruldu. Bunlar olabiliyor. Bugün en önemli eksiğimiz önde baskı yapamamamız oldu. Baskıyı düzgün yapamayınca rakip hücum yaptığında 60-70 metre geri koşmak zorunda kaldık. Futbol hatalar oyunudur. Ama ne olursa olsun puan kaybedilecek bir maç değildi.”

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşun söylediklerini çarpıttığını iddia ederek, “Penaltı konusunda konuşmak istemiyorum. Hakemler konusunda konuşmayacağıma söz verdim. Şahısları ve kurumları karşıma almak istemiyorum. Yayıncı kuruluşu da bu konuda uyarıyorum. Hadlerini bilsinler. Benim ifade etmediğim şeyleri ifade etmişim gibi söylüyorsun. Ben pozisyonu görmedim, ‘Hakem görmüşse vermiştir’ dedim. Yayıncı kuruluşu uyarıyorum. Futbolu siz karalıyorsunuz. Hakem görmüşse vermiştir. Bunu nasıl buraya çekebiliyorsun. Bunlar çok terbiyesizce ifadeler” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu’nda karşılaşacakları Dinamo Kiev ve bu maç dolayısıyla Süper Lig’de bir erteme olup, olmayacağı hakkında da konuşan Güneş, “Federasyon ne karar alırsa onu uygularız. Düştüğümüz yerden kalkarız. İyi futbol oynayıp, Dinamo Kiev’i elemek ve Avrupa’da yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik adam, yenilen gol sonrası taraftarın tepkisini onaylamadığını dile getirerek, “Sahada oyuncuya, takıma, başkana saygısızlık yapılmasını onaylamıyorum. Bize karşı olan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Ama Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkar, destek olur. Bugün de öyle yaptılar. Bu tarz tezahüratların kulübe, takıma bir yararı yok” şeklinde konuştu.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, şunları söyledi;

“Bizim için Beşiktaş gibi büyük bir takımdan ilk puanımızı almak çok önemli. Bu lige yeni çıkmış bir takım olarak transfer ve takviyeler yaptık. Fakat kamp için toplandıktan sonra takıma çok az oyuncu ilave edebildik. Takıma geç katılan oyuncuların fazla olmasının neticesinde Hatayspor karşısında ağır bir tecrübe yaşadık. Bugün edindiğimiz tecrübe ileride çok işimize yarayacak. Elde ettiğimiz 1 puan bana göre 3 puan değerinde. Sezon başından beri 6 müsabaka oynamış, bize göre daha oturmuş bir takım ile oynadık. Rakibimizin yorgun olduğunu biliyorduk. İlk yarı savunma yapıp rakibimizi durdurmaya çalıştık. Bir yere kadar da bu konuda başarılı olduk. Belki size komik gelecek ama ikinci yarının başından itibaren maç skorunun bu şekilde olacağını tahmin ediyordum. Öyle de oldu.

Neticesinde 90. dakikada penaltı golü ile 1 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarımın her birini kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda eksik oyuncularımızın takıma katılmasıyla, yeni transferlerimizin ekibe dahil olmasıyla birlikte daha iyi bir takım olacağız.”