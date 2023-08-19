Pendikspor, Trabzonspor’dan Serkan Asan’ı kiraladı

Son Güncelleme: 19.08.2023 13:07
Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, Trabzonspor’dan 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan’ı 1 yıl kiralık olarak transfer etti.
Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, Trabzonspor’dan 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan’ı kiraladığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Pendikspor’umuz, Trabzonspor’dan Serkan Asan’ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Serkan Asan.” ifadelerine yer verildi.
Serkan Asan, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 4 maçta görev almıştı.
Kaynak: AA
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