Poyraz Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı, Plajlar Boş Kaldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde poyraz nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklanınca plajlar boş kaldı.

Yazın ortasında hava değişimleri erken yüzünü gösterdi. Günlerdir devam eden bunaltıcı sıcaklar, esen poyraz ile yerini serin bir havaya bıraktı. Marmaraereğlisi’nde hava şartlarından dolayı 3 gün boyunca halkın can güvenliği için denize girmek yasaklandı. Havanın serinlemesine bazı vatandaşlar sevinirken, şehir dışından gelenler ise denize giremedikleri için hayal kırıklığına uğradı.

“Poyrazdan dolayı kimse denize giremiyor”

Marmaraereğlisi kadınlar plajında denize girmek için gelen bir kadın, “Poyrazdan dolayı kimse denize giremiyor. Biz de tatil için geldik ama bugün vazgeçeceğiz. Buraya kuzenlerimle ve kardeşlerimle denize girmeye geldik ama bugün bitti artık, yarına bakalım” dedi.

İstanbul’dan tatil için Marmaraereğlisi’ne gelen Cengiz Bilgi, “Geçen günlerde havalar sıcaktı, insanlar bunalmıştı sıcaklardan. Şimdi tabii ki havaların bu durumda olmasını kimse yadırgamıyor. Poyraz da çıktı esiyor. Belediye denize girmeyi yasaklamış, bence çok normal karar aldılar. Havalar böyle 1-2 gün olsa bence sıkıntı değil. Hatta biraz da yağmur yağsa çok güzel olacak. Herhalde birkaç hafta sonra havalar yine güzelleşecek diye bekliyoruz. Biz de havanın böyle olmasını, yürüyerek, gezerek, spor yaparak değerlendiriyoruz. Havaların devamlı çok sıcak, bunaltıcı olması da çok iyi değil. Böyle arada havalar olursa hatta yağmur da yağarsa çok daha iyi olur. İnşallah biraz da yağmur yağar, toprak da biraz su görmüş olur. Bekliyoruz bakalım yağmur yağacak mı diye. Duruma göre biz de ya yazlıkta kalacağız ya da İstanbul’a geri döneceğiz” dedi.

“Başka şehirden gelenlere hayal kırıklığı oldu”

İlçe merkezinde plaja yakın evde oturan bir çocuk, “Havalar bir güzel oluyor, bir iyi oluyor. Deniz çarşaf gibiyken bir uyanıyoruz dalgalı oluyor. Geçen gün çok iyiydi, ben de balık tutmayı çok seven bir insanım, balık tutarım. Bu havalar benim pek hoşuma gitmez, balık olmuyor genelde. Bu havaları da hiç sevmem. Herhalde yazın bitimine doğru bu havalar genellikle hep böyle oluyor. Sürekli rüzgarlar çıkıyor, deniz hep böyle oluyor. İnsanlar da denize giremiyorlar. Tabii başka şehirlerden gelenler denize girmek istiyor ama hava böyle olunca hayal kırıklığı oluyor ve giremiyorlar denize. Ben pek sevmiyorum böyle havayı” ifadelerini kullandı. – TEKİRDAĞ