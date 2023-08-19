PSG, Toulouse ile 1-1 berabere kaldı

Son Güncelleme: 20.08.2023 00:07

Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kaldı. PSG’nin kadrodan çıkardığı Kylian Mbappe, Toulouse maçında takıma geri döndü ve 62. dakikada attığı penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Ancak Toulouse, 87. dakikada bulduğu penaltı golüyle maçı 1-1’lik eşitlikle tamamladı. PSG, ligdeki ilk iki haftayı beraberlikle tamamlayarak 2 puan topladı, Toulouse ise 4 puana yükseldi.

Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1’in ikinci haftasında son şampiyon PSG, Toulouse Stadı’nda Toulouse’a konuk oldu.

Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle PSG’nin kadrodan çıkardığı Fransız yıldız Kylian Mbappe, Toulouse maçıyla tekrar takıma dahil oldu. Mücadelenin 51. dakikasında oyuna giren Mbappe, 62. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Toulouse’da Zakaria Aboukhlal’ın 87. dakikada penaltıdan bulduğu golle mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Ligde ilk iki haftayı beraberlikle tamamlayan PSG, iki puana ulaştı. Toulouse ise 4 puana yükseldi.

Kaynak: AA



