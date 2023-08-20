Rahvan At Yarışları nefes kesti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Rahvan At Yarışları’nda dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde düzenlenen yarışlarda 12 ilden 94 at koştu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı konuşmada, heyecan dolu geçen yarışlarda dereceye giren at sahiplerini ve jokeyleri tebrik ederek, bu geleneksel spora ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Heyecan ve çekişmelerin yaşandığı yarışların sonunda baş kategorisinde birinciliği kazanan Ercan Öden adına yarışan at, altın kemerin sahibi oldu.

Baş altında at sahiplerinden Derya Dağcan, büyük ortada Halil İbrahim Yılmaz, küçük ortada Mustafa Şenol, destede Ercan Öden, ikili taylarda Şaban Pesel, üçlü taylarda Hüseyin Güder, dörtlü taylarda İsmet Büyükataman, ithal atlar A’da Resul Demir birincilik elde etti.

Dereceye girenlere kupa ve ödülleri protokol üyelerince verildi.