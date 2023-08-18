RAMS Başakşehir, Nacer Chadli ile yollarını ayırdı

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:46
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 34 yaşındaki Belçikalı oyuncu Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Chadli’ye kulübe verdiği emekler için teşekkür edilirken, kariyerinin geri kalanında başarılar dileyen açıklamada, geçen sene Westerlo’ya kiralanan Chadli’nin Belçika ekibinde 29 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergilediği belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 34 yaşındaki Belçikalı oyuncu Nacer Chadli ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” denildi.
Geçen sene Westerlo’ya kiralanan Nacer Chadli, Belçika ekibinde 29 maçta 6 gol 2 asistlik performans göstermişti.
Kaynak: AA
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