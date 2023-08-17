Red Bull Tryouts: Formula 1 Tutkunları İçin Yeni Oyun Başladı

Formula 1 tutkunlarının yeteneklerini test edebilecekleri yeni oyun, “Red Bull Tryouts” başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Tryouts, motor sporları sevenler için yarış pilotlarının antrenmanda kullandıkları metotlara ve egzersizlerine odaklanıyor. Yarış anına değil, yarış öncesi hazırlık aşamasına dikkati çeken ve 3 aşamadan oluşan oyunda, her F1 pilotunun sahip olması gereken hafıza, refleks ve odaklanma becerileri ölçülüyor.

Toplam 6 hafta boyunca devam edecek Red Bull Tryouts’ta en yüksek puanı yapan kişi, bir arkadaşı ile Red Bull Ring sürüş deneyiminin sahibi olurken, haftanın birincileri ise Red Bull Racing ürünleri kazanacak.

Formula 1 heyecanı ağustos ve eylülde hızla devam ederken, 27 Ağustos’ta Galataport’ta gerçekleşecek Hollanda Grand Prix’sinde kurulacak oyun alanlarında Red Bull Tryouts da deneyimlenebilecek.