Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral’ı kadrosuna kattı

Son Güncelleme: 19.08.2023 17:32
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer oldu. Demiral, Al-Ahli’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı ve bonuslarla birlikte 3 yılda toplam 36 milyon euro kazanacak.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli futbolcumuz Merih Demiral’ı kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcumuz Al-Ahli’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
DÜNYA YILDIZLARIYLA BİR ARADA
25 yaşındaki milli stoper, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızların da forma giydiği Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
36 MİLYON EURO KAZANACAK
Yeşil-beyazlı ekip bu transfer için Atalanta’ya yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Merih Demiral ise bonuslarla birlikte 3 yılda toplam 36 milyon euro kazanacak.
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