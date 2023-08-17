Robbie Williams Bodrum’da Müzikseverlerle Buluştu

Son Güncelleme: 18.08.2023 00:47

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Türkiye’deki ilk konserini Bodrum’da verdi. Williams, Bodrum’daki bir otelde hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi ve zaman zaman hayranlarıyla sohbet etti. Otelde konaklayanlar ücretsiz katılırken, dışarıdan gelen dinleyicilerin ise 20 bin liraya yakın bilet ücreti ödediği belirtildi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Bodrum ilçesinde müzikseverlerle buluştu.

Türkiye’deki ilk konserini Bodrum’da veren Williams, ilçedeki bir otelde hayranlarının karşısına çıktı.

Williams, konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası “Feel”i de seslendirirken zaman zaman hayranlarıyla da sohbet etti.

Otelde konaklayanların ücretsiz katılabildiği konsere dışarıdan gelen dinleyicilerin 20 bin liraya yakın bilet ücreti ödediği öğrenildi.

Kaynak: AA



