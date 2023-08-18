Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü İl Gençlik koordinatörlüğünün birlikte organize ettiği Futbol Turnuvasına 75 takım bin öğrenci katıldı. Final maçının oynandığı turnuvanın son günündeki programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve turnuvaya katılan takımların öğrencileri katıldı.

“Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

Gençlerin öğrendikleri Kur’an-ı Kerimi okuyarak sevaplarını arttıracaklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Genç demek, gayret, heyecan, dinamizm ve yorulmamak demek. Gençlerimiz eğitim öğretim dönemini bitirip, yaz döneminde açılan Kur’an Kurslarına katılım sağladı. İnşallah gençlerimiz öğrendikleri Kur’an-ı Kerim’i okuyarak sevaplarını arttıracaklar. Peygamber Efendimizin hayatını kendimize örnek alıp ona göre yaşarsak, günümüzün 24 saatini ibadete çevirebiliriz. Allah şimdiden yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimize Kur’an-I Kerim öğrettik”

Yaz Kur’an kurslarında öğrencilere Kur’an-ı Kerimi öğretmeye çalıştıklarını ifade eden Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, “Gaziantep’te Yaz Kur’an Kursunda öğrenci olmak bir ayrıcalık. Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrenciler camilerdeki eğitimin yanı sıra kendilerini bekleyen çok güzel kültürel etkinlikler var. Bu yavrularımıza Kur’an-ı Kerimi öğretmeye çalıştık. Allah resulünün güzel ahlakını vermeye çalıştık. Bununla beraber yavrularımızı daha çok motive etmek için Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun kapısını çaldık. Allah razı olsun her hizmetimizde olduğu gibi bu organizasyonumuzda da bizleri boş çevirmedi. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu. – GAZİANTEP