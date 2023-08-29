Sakarya’da Sürdürülebilir Tarım Fabrikası Fındık İhracatını Artırıyor

Sakarya’da, sürdürülebilir ve doğal tarım odaklı çalışan fabrika, bölgedeki 650 çiftçiye sağladığı destekle üretilen fındığı işleyerek 3 kıtaya ihraç ediyor.

Kocaali ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik alanda kurulu fabrika, bölgedeki üreticilere sağladığı doğal gübre ve ilaç desteğinin yanı sıra müstahsillerinden fındığı yüksek fiyatla alıyor.

Geçen yıl 350 civarındaki anlaşmalı üretici sayısını bu yıl 650’ye yükselten firmanın işlediği fındık, Avrupa, Amerika ve Asya kıtasında yaklaşık 20 ülkeye gönderiliyor.

Balsan Fındık Genel Müdürü İshak Kosif, AA muhabirine, 17 bin dönüm organik bahçede üretim yapıldığını söyledi.

Üretimin, Türk, Avrupa, Amerika ve Kanada organik üretim standartlarına uygun olduğunu belirten Kosif, “Bunları yaparken çiftçilerimize bilabedel katı, sıvı ve yaprak gübresi, tırpan teli gibi organik tarımda kullanılabilecek argümanları ücretsiz vermekteyiz. Dosyalarının tüm masraflarını şirketimiz karşılamakta. Organik tarımsal destekleme alabilmeleri için her türlü işlemi ücretsiz yapıyoruz.” diye konuştu.

Kosif, organik tarım projesinin 2016’dan beri yürütüldüğünü, “iç, kavurma, kıyma ve un” diye tabir edilen fındık ürünlerini Avrupa, Amerika, Kanada ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ettiklerini anlattı.

Toplamda 35 milyon liralık yatırımla fabrikayı büyütmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Kosif, güvenilirliği sağlamak için “izlenebilirlik” politikası kapsamında son aşamadan ilk basamağa kadar üretimin kayıt altına alındığını vurguladı.

Kosif, kimyasal bulaş olduğunda organik tarım devre dışı kaldığı için üreticilerin hassas davrandığına dikkati çekerek, “Yılda 200 bahçeden yaprak numunesi alıyoruz. İçinde kimyasal olan fındığı karıştırmamaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Çalışanların yüzde 75’i kadın

Kosif, fabrikaya ciddi talep olduğunu, geçen sene 350 olan müstahsili sayısını bu yıl 650’ye çıkardıklarını ancak bazı kıstaslar getirdikleri için sayının daha fazla artamadığını ifade etti.

15 dönümün altındaki arazilerde üretimi desteklemediklerini söyleyen Kosif, şöyle konuştu:

“Bazı üreticilerimiz bu işin sevdalısı, zaten hiç kimyasal kullanmıyor, bahçesine atmıyor. Bu adamın 10 dönüm yeri olsa da alıyoruz. Bu işe gönüllü olanla çalışmak daha kolay. Önemli olan bu işe gönüllü olmak, doğayı korumak, doğayı kirletmemek, gelecek nesillere sağlıklı, verimli topraklar bırakmak. Bizim misyonumuz bu zaten.”

Türkiye İhracatçılar Birliğinin 2022 yılı verilerine göre yurt dışına 2 bin 485 ton iç fındık sattıklarını belirten Kosif, yeni entegre tesisin faaliyete geçmesiyle dış satımın 3 bin tonu geçmesini hedeflediklerini, 2024 ihracat hedeflerinin de 4 bin ton işlenmiş iç fındık olduğunu kaydetti.

Kosif, fabrikada çalışanların yüzde 75’ini kadınların oluşturduğunu, yerel yönetim ve resmi kurumların da desteğiyle bin metrekare daha kapalı alan kurarak üretimi ve istihdamı artıracaklarını dile getirdi.

Geçen yıl 25 olan kadın personel sayısının bu yıl 40’a çıktığını, gelecek sezon ise 60’ı geçeceğini ifade eden Kosif, Avrupa’daki müşterilerinin istediği, tarla ve fabrikada çalışan işçilerin sosyal haklarını düzenleyen “Fair For Life” sertifikasına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.