Sakaryaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bolu’daki yeni sezon öncesi hazırlık kampını tamamlayan Sakarya temsilcisi, Rüstemler Tesisi’nde antrenman yaptı.
Sakaryaspor ile Göztepe’nin 13 Ağustos Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda yapacağı maç saat 21.45’te başlayacak.
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