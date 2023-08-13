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Sakaryaspor, Göztepe’yi 1-0 Yendi – Son Dakika

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Ağustos 13, 2023 20:57
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Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Terzi, Erkan Akbulut

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız), Tarkan Serbest, Atınç Nukan, Taha Altıkardeş (Dk. 70 Celil Yüksel), Ali Dere, Yalçın Kayan, Palmer (Dk. 70 Traore), Tijanic (Dk. 70 Ngalina), Mamah (Dk. 83 Kvasina), Diouf

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Mikail Okyar, Hakan Yavuz (Dk. 86 Çağlayan Menderes), Nalepa, Del Valle (Dk. 86 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk. 70 Rashad Muhammed), Ndlovu (Dk. 77 Kasongo)

Gol: Dk. 49 Ndlovu (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+11 Rashad Muhammed (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk. 78 Del Valle (Sakaryaspor)

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Manisa’daki Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan maçta Sakaryaspor, konuk olduğu Göztepe’yi 1-0 yendi.
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