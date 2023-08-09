Sakaryaspor, Rashad Muhammed’i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kanat oyuncusu 29 yaşındaki Rashad Muhammed’i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Rashad.” ifadesi kullanıldı.
Fransa doğumlu 29 yaşındaki oyuncu Ankara Keçiörengücü, Sarpsborg 08 FF, Erzurumspor FK’de forma giymişti.
DÜNYA9 dakika önce
DÜNYA21 dakika önce
DÜNYA31 dakika önce
DÜNYA42 dakika önce
DÜNYA54 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.