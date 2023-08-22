Salihli’de korkunç kaza: 2 baba, 2 oğul hayatını kaybetti, milli güreşçi ağır yaralandı

Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinden dönen güreşçiler ve babalarının olduğu otomobil, Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüje çarparak alev topuna döndü. Kazada 2 baba, 2 oğlu hayatını kaybederken 15 yaşındaki milli güreşçi ise ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil alev topuna dönerken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, İzmir- Ankara E96 karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar günü Manisa’da gerçekleştirilen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinden dönerken, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Adem Yüce (44) yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Adem Yüce ile otomobilde bulunan oğlu Oktay Yüce (20) ile Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve milli güreşçi olan 15 yaşındaki Beytullah Sarı’nın Salihli’deki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan Beytullah Sarı’nın milli güreşçi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Beytullah Sarı’nın pazar günü yapılan Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Ayak boyunda birinci olduğu, hayatını kaybeden abisi Burak Sarı’nın ise Ayak Boyunda ikinci olduğu öğrenildi.

Durumu ciddiyetini koruyan Beytullah Sarı’nın güreş alanında geçtiğimiz sezon 33, bu sezonun daha ilk yarısında ise 7 altın madalya kazandığı, Milli güreşçi olan Sarı’nın ayrıca Avrupa üçüncülüğü de bulunduğu bildirildi. – MANİSA