Samandağ Emniyet Müdürü Şekerci, göreve başladı

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:49
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Şekerci, görevine başladı.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Şekerci, görevine başladı.
Şekerci, İlçe Emniyet Müdürlüğü girişince personel tarafından karşılandı.
Burada yaptığı konuşmada Şekerci, ilçe halkının huzur ve güvenliği için çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
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