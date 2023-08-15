Samsun Valisi Zülkif Dağlı’ya veda ziyareti

Çorum’a atanan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun’la gönül bağım devam edecek” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun Valiliği görevinden Resmi Gazete’de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atanan Vali Zülkif Dağlı’ya veda ziyaretinde bulundu.

“Kentimize yaptığınız katkıları unutmayacağız”

Ziyarette, valilik dönemi boyunca Samsun’a kazandırdığı değerler ve ortak çalışma kültürüne sunduğu katkılardan dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bugün buraya vedalaşmaya gelmedik. Yeni görev yeriniz olan Çorum, hemen yanı başımızda yolumuzun üzeri komşu ilimiz. İnşallah bundan sonra da iletişimimiz sık sık devam edecek. Kentimize yaptığınız katkıları unutmayacağız. Özellikle başta Yeni Samsun OSB olmak üzere birçok yatırımda emeğiniz çok büyük. Tecrübelerinizle de bizlere örnek ve öncü oldunuz. Yaptığınız hizmetlerden dolayı Samsun halkı ve camiam adına sizlere teşekkür ediyorum. Samsun halkı her zaman sizi minnet ve şükranla anacak. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Yeni görev yeriniz olan komşu ilimiz Çorum’da da üstün başarılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı: “Samsun’la gönül bağım devam edecek”

Ziyarette duygularını dile getiren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “Samsun’da kaldığım üç yıl iki ay boyunca unutulmaz bir dönem geçirdim. Her şeyden önemlisi milli mücadele şehri Samsun’da görev yapmanın onurunu ve gururunu yaşadım. Samsun’daki görev sürem boyunca devlet ve millet hizmetinde büyük bir gayretle çalıştık. Çok özel anılar ve dostluklar biriktirdim. Böyle bir sevgiyle de buradan ayrılmak beni çok gururlandırdı. Samsun’u ve Samsunluları asla unutmayacağım. Bölge insanlarıyla gönül bağım devam edecek. Dostluğumuz hep baki kalacak. Ayrıca, benim için iş dünyası çok önemli. Samsun’daki çalışma dönemim boyunca yakın çalışma grubu içinde her zaman Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Birlikte güzel çalışmalar da yaptık. Bana verdiğiniz sonsuz destekten dolayı da ayrıca hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Vali Zülkif Dağlı’ya anı takdiminde bulundu. – SAMSUN