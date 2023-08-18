Son Güncelleme: 18.08.2023 18:15

Samsun’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası’nda Karadeniz Bölgesindeki 15 ilden 72 sporcu mücadele veriyor. Turnuva, 20 Ağustos’ta final müsabakasıyla sona erecek.

Samsun’da 3 Bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası başladı.

Billards By Cumabey Germi Bilardo Salonu’nda düzenlenen 3 Bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası’nda Karadeniz Bölgesindeki 15 ilden 72 sporcu mücadele veriyor.

Samsun Bilardo İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, AA muhabirine, bilardonun birçok kategorisinin olduğunu ve bugün 3 bant kategorisinde sporcuların mücadele verdiğini bildirdi.

Turnuvanın yapıldığı bilardo salonunun kente yeni kazandırıldığını dile getiren Bıyıklı, “Resmi açılışı yarın federasyon başkanı tarafından yapılacak. Bugün birinci turun yarısını tamamladık. Samsun’da bilardo organizasyonlarının devamını yapacağız. İl temsilciliği olarak yıllık faaliyet programımıza en az 15 faaliyet katmayı planlıyoruz. Bunun haricinde sadece bölgesel değil il şampiyonaları, büyükler kategorisinde turnuvalar devam etmekte. Bizim amacımız burada sporu sevdirmek ve bununla alakalı birbirimizi canlı tutmak. Sporla beraber insani ve sosyal ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Herkese başarılar diliyoruz.” dedi.

3 Bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası 20 Ağustos’ta final müsabakasıyla sona erecek.

Kaynak: AA



