Samsun’da DEAŞ üyelerini tedavi eden doktor tutuklandı

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:33

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve çatışma bölgelerinde yaralanan örgüt üyelerini tedavi ettiği belirlenen Irak uyruklu doktor tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı ve Irak uyruklu doktorun Samsun’da olduğunu tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda doktor gözaltına alındı ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve çatışma bölgelerinde yaralanan örgüt üyelerini tedavi ettiği belirlenen Irak uyruklu doktor tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, terör örgütünün çatışma bölgelerinde yaralanan elemanlarını ve hastalarını farklı bir isimle tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan’nın (35) İlkadım ilçesinde olduğu belirledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Hasan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA



