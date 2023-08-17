27,11990.24%
29,50220.2%
1.649,960,16%
7662.260,16%
Samsun’un Asarcık ilçesinde mısır tarlalarına domuzların zarar vermesi üzerine çiftçiler, mahsullerini korumak için 24 saat nöbet tutmaya başladı.
Yeniömerli Mahallesi’nde çiftçiler, yeni sezon öncesinde 400 de kar alana mısır ekti. Yaklaşık 2,5 ayda olgunlaşan mısır tarlalarına domuzlar dadandı.
Mahsullere domuzların zarar vermesi üzerine çiftçiler, mısır tarlasına çadır kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.
Üretici Neşegül Küçük, AA muhabirine, son yıllarda domuzların sürekli mısır tarlalarına zarar verdiğini söyledi.
Ektikleri mahsulden verim alamadıklarını belirten Küçük, “Ürünlerimizi korumak için tarlalarımıza kurduğumuz çadırlarda nöbet tutuyoruz. Yetkililerden artan domuz sürülerinin kontrol altına alınmasını ve zararımızın giderilmesini istiyoruz.” dedi.
Çiftçi Kadir Kise ise köyde 400 dekar alanda mısır ekili olduğunu kaydederek, “Mısırları domuzlar talan ediyor. Bizde tarlalarımızı korumak için nöbet tutmak zorunda kalıyoruz.” ifadesini kullandı.
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA9 saat önce
Samsun’da Domuzlar Mısır Tarlalarına Zarar Veriyor
Suudi Arabistan ile Çin Arasında 5 Milyar Riyallik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.