Samsun’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası sona erdi

Son Güncelleme: 20.08.2023 23:37
Samsun’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası tamamlandı.
Samsun’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası tamamlandı.
Billards By Cumabey Germi Bilardo Salonu’nda düzenlenen turnuvada, Karadeniz Bölgesi’ndeki 15 ilden 72 sporcu katıldı.
Turnuvanın son günü, finale kalan sporcular kıyasıya mücadele verdi.
Turnuvada Ömer Karakurt birinci, Denizcan Akkoca ikinci olurken, Doğukan Kanber ve Abdulkadir Nesil ise üçüncülüğü paylaştı.
Kaynak: AA
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