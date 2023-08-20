Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 20.08.2023 09:28
Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa K. yönetimindeki 55 AHA 25 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde bir düğün salonundan çıkan Kadir C. idaresindeki 55 AJR 381 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki Fatma K, Züleyha K. ve Elif Ş. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye gelen gelin ve damat, yaralıların durumu hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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