Samsun’da Minibüs Şarampole Devrildi: 13 Yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Oktay Z. idaresindeki 55 RM 466 plakalı minibüs, iddiaya göre, Çarşamba-Ayvacık karayolu Gökçeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.
Kazada, minibüste bulunan Nevin K, Emine K, Nevriye K, Ersel T, Hatice Ş, Hacer B, Çakır A, Fatih T, Hülya I, Yasemin A, Saliha T, Emel I. ve Hatun B. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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