Samsun’da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları sona erdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet programında yer alan Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları sona erdi.

Alaçam Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde iki gün süren müsabakalara 17 ilden 140 sporcunun katıldı.

Müsabakalarda, erkeklerde birinci Çorum, ikinci Bayburt, üçüncü Adıyaman, dördüncü Kastamonu, beşinci Kilis, altıncı Iğdır takımı olurken, kızlarda birinci Kilis, ikinci Elazığ, üçüncü Van, dördüncü Adıyaman, beşinci Erzincan, altıncı ise Diyarbakır oldu.

Yarı final müsabakalarında derece yapan takımların ağustos ayı sonunda Bartın’da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, başarılı olan takımları tebrik ederek, “Bizlere iki gün ev sahipliği yapan Alaçam Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresine desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İlyas Acar’a müsabakada görev yapan hakemlere mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.