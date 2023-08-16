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Samsun’da otomobilin çarptığı anne ve çocuk ağır yaralandı

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Ağustos 16, 2023 17:39
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Son Güncelleme: 16.08.2023 19:39

Samsun’un Bafra ilçesinde M.Ö. yönetimindeki bir otomobil, Suriye uyruklu Salma Al Yahya ve Yazen Kparzoum’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak durumu ağır olan Yazen Kparzoum Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve çocuğu ağır yaralandı.

M.Ö. yönetimindeki 55 GS 266 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan, Suriye uyruklu Salma Al Yahya (53) ile Yazen Kparzoum’a (8) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, anne ve çocuğu sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Yazen Kparzoum, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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