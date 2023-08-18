Samsun’da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:15
Samsun’un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Emine Eraslan olduğu belirtildi. Yaralanan sürücü ise Ladik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Samsun’un Ladik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Niyazi Eraslan idaresindeki 55 AHK 780 plakalı otomobil, Ladik- Hamamayağı kara yolu Ayvalı Sokak mevkisinde önünde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 77 DZ 025 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçtan yola savrulan Emine Eraslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Eraslan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Eraslan’ın cenazesi incelemenin ardından Ladik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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