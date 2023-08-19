Samsun’da STK’lar Sosyal Yardımlaşma Platformu’nda Birleşti

Samsun’da 13 sivil toplum kuruluşunun (STK) aynı çatı altında birleştiği ve yardımların koordineli şekilde sevk edilmesi, mükerrer yardımların önlenmesi gibi amaçlara sahip “Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP)” tanıtıldı.

SOYAP üyeleri Kızılay Samsun Şubesi binasında bir toplantı yaptı. Toplantıda SOYAP’ta kullanılan İnsani Yardım Bilgi Sistemi (İYBİS) hakkında bilgi veren Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, “Sivil toplum kuruluşları arasında ortak bir iletişim ağı İYBİS kurulması vasıtasıyla bilgi akışının en sağlıklı şekilde sağlanması ve kurulacak ortaklıklar neticesinde ihtiyaç analizlerinin en iyi şekilde gerçekleştirerek, bölgeye yapılacak yardımların koordineli şekilde sevk edilmesi, mükerrer yardımların önlenmesi gibi amaçları olan bir birlikteliktir. İYBİS 2018 yılında SOYAP üyemiz Hayata Anlam Katanlar Derneği tarafından geliştirilmiş ve uygulanmaya konmuş on-line ve tam otomasyon çalışan bir insani yardım bilgi sistemdir. Tüm SOYAP üyeleri sistemi ücretsiz bir şekilde kullanmaktadır. Tüm danışanlardan KVKK gereği, İYBİS kullanıcılarının (sivil toplum kuruluşları, vakıflar, belediyeler, unhcr ve devlet kurumlarının) yardım yapabilmesi için formda paylaştığım bilgileri kullanmasına, saklanmasına, işlemesine, adıma daha önce yapılmış yardımları sorgulamasına, İYBİS kaydına, İYBİS’i kullanan diğer kullanıcılar ile bilgilerim paylaşımına, evime ziyarete gelinmesine ve tarafıma bildirim, SMS, mail gönderilmesine izin alınıyor. İYBİS, özel bir veri merkezinde kendi server alt yapısına sahiptir. 5561 sayılı Yasa gereğince İYBIS sunucusu hareket kaydı harici tutmaktadır. KVKK gereğince İYBİS, kullanıcının ne işlem yaptığını kayıt altına almaktadır. İYBİS, düzenli olarak harici alanlara yedeklenmektedir” dedi.

“Amacımız hizmeti sahaya yayabilmek”

Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu ise “Samsun’da sosyal yardımlaşma faaliyetleri gösteren yaklaşık 14 tane STK, sosyal yardımlaşma platformu çatısı altında bir araya geldi. Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Bey’in tecrübeleriyle oluşturduğu İnsani Yardım Bilgi Sistemi var. O sistemi kullanıyoruz. Buradaki amacımız mükerrer yardımların önlenmesidir. Aynı vatandaşa birçok derneğin aynı anda yardım yapılmasının önüne geçilmesidir. Diğer amacımız ise güç ve personel paylaşımıdır. Sahadaki ihtiyaç sahibi insanlara daha adil daha hızlı bir çözüme ulaşmaktır. Şu anda oluşum hazırlık aşamasındadır. Bu bir yerlerden örnek alınarak yapılacak bir uygulama değildir. Dernekler şu anda yaptıkları faaliyetleri on-line sisteme giriyorlar. Amacımız hizmeti sahaya yayabilmektedir. Etkin bir çalışma ortamı oluşturmaktır” ifadelerini kullandı. – SAMSUN