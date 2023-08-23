Samsun’dan Ankara’ya ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’ düzenlenecek

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ithafen 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Samsun’dan Ankara’ya ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’ düzenleyecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda, 30 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun basın lansmanı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nu oldukça önemsiyoruz. Bisiklet turu, sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında oluşturacağı köprüyle de ön plana çıkacaktır. Özellikle, gençlerimiz arasında Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı konusundaki farkındalığın daha da artmasına vesile olacağını düşünüyor, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin, tarihimizden aldıkları ilhamla geleceğe emin adımlarla yürümenin gayreti içerisinde olacaklarına yürekten inanıyorum. ‘İlk Günkü Ruhla Türkiye’nin Yeni Yüzyılına’ sloganıyla 30 Ağustos’ta Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi’nden startını vereceğimiz ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’, Havza, Amasya, Çorum, Çankırı ve Kahramankazan güzergahından devam ederek Cumhuriyetimizin ilk Meclis binasında tamamlanacak şekilde planlanmıştır. 4 gün 4 etapta 600 km’lik bir mesafede gerçekleşecek olan bisiklet turu, güzergahında kurulacak etkinlik ve kültür çadırlarıyla milli mücadele ruhunu tekrar canlandırılarak, milli ve manevi hazinemiz, gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu noktada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi’nden Cumhuriyet’e giden güzergahta pedal çeviren sporcularımız, Samsunumuzun tarihi ve eşsiz doğal güzelliklerinin tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır. Güçlü bir spor altyapısı bulunan ve daha önce çok sayıda ulusal ve uluslararası önemli organizasyona ev sahipliği yapan şehrimiz, spor ve tarihi bir araya getirecek bu bisiklet turuna muhteşem doğal güzellikleriyle de renk katacaktır. Ayrıca, çocuklarımızın Milli Mücadele ve ilk adım ruhunu zafer coşkusu ile birlikte yaşamaları için ‘Zafere Süren Çocuklar’ mottosuyla 3-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılımıyla ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’ Çocuk Etabı da gerçekleştirilecek. Sevgi Parkı’ndan başlayacak bu parkur Tütün İskelesi’nde son bulacak ve burada oluşturulacak festival alanında çocuklarımız gün boyu devam edecek birbirinden renkli etkinliklerle eğlenecek” dedi.

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, “Samsun halkına faydası olacağına inandığımız ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’na start veriyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde uluslararası olacağını düşündüğümüz bisiklet turumuz devam edecektir” diye konuştu.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu toplam 600 km uzunluğunda olup, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam ederek, Kahramankazan’da sonlanacak. Tur boyunca etkinlikler, konserler ve kültür çadırları yer alacak. 4 gün sürecek olan bisiklet turunda 4 etapta, 100 bisikletçi 600 kilometre pedal çevirecek. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu organizasyonu ile çocuk bisikletçiler de kendi yaşıtlarıyla 1 kilometre pedal çevirerek yarışacak. Ayrıca turdan bir gün önce Ekin Uzunlar, Tütün İskelesi’nde bir konser verecek. – SAMSUN