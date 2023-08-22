Samsunlu güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu oldu

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu kemerinin sahibi olan Samsunlu Alperen Berber, “Ekim ayında düzenlenecek şampiyonada elde edeceğim sonuçla yine ülkeme ve şehrime gururla dönmek istiyorum” dedi.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda finalde İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Büyükşehir Spor Kulübü oyuncusu Alperen Berber, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede samimi anlar yaşandı. Başkan Demir, başarısından dolayı Berber’e altın hediye etti.

Büyük gurur yaşadık

Alperen Berber’in tarihi bir başarıya imza atarak büyük gurur yaşattığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz sporun her branşında desteğimizi sürdürüyoruz. Bu şehrin yetenekli gençlerinin farkındayız. Büyükşehir Spor Kulübümüz başarılı sporcular yetiştiriyor. O sporcular katıldığı müsabakalardan gururlandıran başarılarla dönüyor. Alperen Berber de bize dünya şampiyonluğunu yaşattı. Onu tebrik ediyor, canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

“Başkan Demir’in desteğini hep hissettim”

Dünya şampiyonu Alperen Berber ise “Ülkeme, memleketim Samsun’a bu mutluluğu yaşattığım için çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle başkanımıza ve belediyemize. Bize sporun her alanında destekleri var. Maddi, manevi hep yanımızdalar. Ben Başkan Demir’in desteğini hep arkamda hissettim. Kendisini de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ekim ayında düzenlenecek şampiyonada elde edeceğim sonuçla yine ülkeme ve şehrime gururla dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. – SAMSUN