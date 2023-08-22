Samsunspor Başkanı Yıldırım, Acun Ilıcalı ile olan tüm transfer konuşmasını ortaya döktü: ‘Ağabey yapma’ dedi

Son Güncelleme: 22.08.2023 12:31

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’ye mağlup olduktan sonra yaptığı açıklamada, Aston Villa’dan yapacakları 2 transfer için Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın araya girdiğini söyledi. Yıldırım, Ilıcalı’nın transferlerden çekilmesi için kendisine rica ettiğini belirtti.

Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Aston Villa’dan 2 transfer yapacağını ancak Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın araya girerek futbolcuları kendisine bırakması için rica ettiğini söyledi.

“ONUN DA BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUZ”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, “2 oyuncuyla anlaşmıştım Aston Villa’dan, 2’sini de Acun aldı. Benden rica etti, ‘Ağabey yapma’ dedi. Onun da başarılı olmasını istiyoruz.” dedi.



