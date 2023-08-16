Samsunspor çıldırdı! Umut Meraş için teklif yaptılar bile

Son Güncelleme: 17.08.2023 00:36

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Beşiktaş’ta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Umut Meraş’ın transferi için harekete geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Meraş’ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ve gitmesini istemiyor.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Beşiktaş’ta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Umut Meraş’ın transferi için harekete geçti.

BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

Milli futbolcunun adı Süper Lig’den Başakşehir’le de anılıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Deniz Türüç transferi için adı geçen 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

“GİTMESİNİ İSTEMİYORUM”

Güneş, Neftçi Bakü karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, “Deniz Türüç ise milli takıma aldığım ve beğendim bir oyuncu. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Zannediyorum RAMS Başakşehir’in bir talebi var. Umut Meraş’ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

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