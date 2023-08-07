Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Samsunspor, Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ABONE OL
Ağustos 7, 2023 20:17
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Samsunspor, Swansea City’nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’in yeni ekibi Yılport Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul’a getirdiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham’ı renklerine bağladı. Ntcham, İstanbul’da Başkan Yüksel Yıldırım’ın ofisinde düzenlenen törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Swansea City’nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle” denildi.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.