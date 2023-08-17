Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: ‘Fenerbahçe maçı taraftarımız için güzel bir netice olacaktır’

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Umarım taraftarın önünde güzel bir maç oynarız. Onların istediği sonucu alırız. Özellikle 11 yıl sonra evimizde oynayacağımız ilk takımın Fenerbahçe olması, taraftarımız için de güzel bir netice olacaktır” dedi.

Samsunspor, Süper Lig’in 2’nci haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman öncesinde Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 büyüklerin Türkiye’nin neresinde olursa olsun favori olduklarını söyleyen Eroğlu, “Kaliteli bir kadro kurdular. Hedefleri şampiyon olmak ve Avrupa kupalarında ilerlemek. Biz de yavaş yavaş bu lige adapte olan, kendi taraftarı önünde iyi mücadele edecek bir takımız. Umarım taraftarın önünde güzel bir maç oynarız. Onların istediği sonucu alırız. Özellikle 11 yıl sonra evimizde oynayacağımız ilk takımın Fenerbahçe olması, taraftarımız için de güzel bir netice olacaktır. İnşallah istediğimiz gibi gerçekleşir” diye konuştu.

“İYİ BİR BAŞLANGIÇ”

Süper Lig serüveninin beraberlikle başladığını söyleyen Eroğlu, “Aslında baktığınızda güzel bir başlangıç. 11 yıl aradan sonra çıktığımız ilk Süper Lig maçından beraberlikle dönmemiz, bizim için güzel bir başlangıç oldu. Oyun anlamında zaman zaman güzel bir iş yapsak da sonuçta berabere bitti. Samsunspor’u ilerleyen süreçte iyi bir kadro haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZ YOĞUN MESAİ HARCIYOR”

Takıma katılacak oyuncular olduğuna değinen Eroğlu, “Başkanımız çok yoğun bir mesai harcıyor. Transfer önemli, ama sadece transfer değil elimizdeki oyunculardan en yüksek verimi alabilmek de önemli. Bizim için haftalar ilerledikçe çok daha iyi bir sistem takımı ortaya çıkacak. Bunun için zaman ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın her alanda, sosyal medyada pozitif desteğine ihtiyacımız var. Transfer sürecimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocaelispor ile anlaşan Douglas Tanque takımla vedalaştı.