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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST’te AA’nın canlı yayınına katıldı Açıklaması

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Ağustos 31, 2023 03:14
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST’in, Milli Teknoloji Hamlesi’nin kalbi niteliğinde bir platform olduğunu belirterek, “TEKNOFEST’lerin ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli bir özelliği, Türkiye’yi yitik sevdasıyla buluşturmasıdır.” dedi.

Kacır, Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara’da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açan TEKNOFEST’te etkinliğin 8. kez global iletişim ortağı olan AA’nın canlı yayınına katıldı.

Bakan Kacır, TEKNOFEST’lerin ilkini 2018’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, orada 550 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Kacır, 2019’da ise İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoruna imza attıklarını belirterek, 2020’de Gaziantep, 2021’de İstanbul, 2022’de Samsun ve Bakü’de etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te ise Türk milletine 3 TEKNOFEST birden armağan etmek istediklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

“İstanbul’da, başkent Ankara’da ve Türkiye’nin en büyük 3. şehri İzmir’de TEKNOFEST’ler düzenlemeye karar verdik. Ankara’da muazzam bir ilgi olacağını öngörüyorduk. Ankaralılar 6 yıldır TEKNOFEST’i bekliyor. Heyecanla Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle buluşmayı umuyorlar. Yeni bir rekora Ankara’da imza atacağımızı sanıyorum. Burada çevre iller Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Konya, Kayseri ve Tokat’tan Anadolu’nun dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerimizle birlikteyiz. TEKNOFEST’ler milli teknoloji hamlesi yolculuğunda elde ettiği başarıların Türk milletiyle buluştuğu platformlar. Biz bu platformları Türk milletinin büyük bir kucaklayışla sahiplendiğini, yalnız bırakmadığını görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor.”

Kacır, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adım adım ilerlediğini belirterek, bunu “Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu” olarak tanımladı.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin Türkiye’nin katma değer üreten, rekabetçi bir şekilde teknolojiyi geliştiren ve bunu dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğu olduğunu vurgulayan Kacır, savunma sanayisinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kritik platformları insansız hava araçlarını ve benzeri pek çok sistemi müttefiklerinden temin etmekte güçlük çektiğine işaret etti.

Kacır, 2000’li yıllarda Erdoğan’ın henüz Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin bütün kritik teknoloji ihtiyaçlarını savunma sanayisi alanında yerli ve milli olarak geliştirme vizyonunu ortaya koyduğunu ve böylece Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun başladığını anlattı.

“Bu yıl 44 teknoloji yarışmasına 1 milyon gencimiz katıldı”

Bakan Kacır, bu yolculuğun bugün Türkiye’nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara haline gelmesine, havacılıkta helikopterlerde eğitim uçaklarında kendi platformlarını geliştirebilmesine, kara araçlarında deniz platformlarında uzay platformlarında uydularda pek çok ülkenin önüne geçmesine vesile olduğunu söyledi.

Bu yolculuğun sanayi ve teknolojinin tüm alanlarına hızla yaygınlaşmasını hedeflediklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

“Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirebilmemiz için bizim tüm sanayi ve teknoloji alanlarında kritik sistemlerde tam bağımsızlığı elde etmemiz lazım. Savunma sanayisinde nasıl başardıysak enerji, sağlık, gıda, finans, ulaştırma teknolojilerinde aynı başarıyı ortaya koyabilmemiz gerek. Bütün bunları yapabilmek adına en önemli unsur insan kaynağı yani beşeri sermaye.”

Kacır, dünyayı yeni teknolojilerin değiştirdiğine dikkati çekerek, yeni teknolojilere de gençlerin imza attığını ifade etti.

Türkiye’nin rekabetçi üstünlüğünün de bu alanlarda olduğunu vurgulayan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

“Pek çok ülkeden çok daha genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Nüfusumuzun ortanca yaşı 33. Avrupa ülkelerinde bu 47-48 civarında. Biz onlardan 15 yaş daha genciz. Savunma sanayisindeki başarımızı daha ileri düzeylere çıkarabilmek ve diğer alanlarda benzer başarıları elde edebilmek ancak genç nüfusumuzu Türk gençliği yenilikçi teknoloji geliştirebilecek teknolojilerle donatmamızla mümkün. TEKNOFEST’ler bu anlamda çok önemli. TEKNOFEST’lerin kalbinde teknoloji yarışmaları bulunuyor. Bu yıl 44 farklı teknoloji yarışması düzenledik. 2018’de 14 teknoloji yarışmamız vardı buna 20 bin gencimiz başvurmuştu. Bir rekora imza atmıştık. Bu yıl 44 teknoloji yarışmasına 337 bin takımda 1 milyon gencimiz katıldı. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. 100 binlerce gencimiz çok erken yaşlarda milli teknoloji hamlesine katılıyor, teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil oluyor. Böylelikle önemli kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetişiyor. O insan kaynağıyla o kurumlarımız buluşuyor hem de pek çok teknoloji girişimi adım adım doğuyor. Bu anlamda TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi’nin kalbi niteliğinde bir platform.”

Başarılı girişimler ödüllendirilecek

Kacır, TEKNOFEST’lerle birlikte pek çok yarışma düzenlediklerini belirterek, sadece proje yarışmaları düzenlemelerinin yeterli olmadığını gördüklerini söyledi.

Proje yarışmalarından teknoloji girişimleri doğmaya başladığını anlatan Kacır, yüzlerce teknoloji girişiminin, TEKNOFEST’lerde proje yarışmalarında bir araya gelen takımlar kuran, hayallerini projeye dönüştüren gençlerin elinde yükselmeye başladığını anlattı.

Kacır, bu kez proje yarışmalarına değil gençlerin kurduğu proje yarışmalarından doğan teknoloji girişimlerine odaklandıklarını vurgulayarak, TEKNOFEST’in eğitimden, tarıma, ulaştırmadan, havacılığa, savunmadan afet yönetimine kadar yüzlerce teknoloji girişiminin yarıştığı bir platform olduğunu kaydetti.

Ankara’da olduğu gibi İzmir’de de teknoloji girişimlerini milletle buluşturacaklarını dile getiren Kacır, bunların arasından en başarılı olanları ödüllendireceklerini bildirdi.

Etkinliğin ticari bir fuar olmadığının altını çizen Kacır, şöyle konuştu:

“Burada 200’den fazla firmamız var. Buraya katılan bütün kurumlar Milli Teknoloji Hamlesi adına geliştirdikleri en son ürünleri milletimizle buluşturmanın heyecanı için buradalar. Buraya gelen misafirlerimizin mutlaka Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nin iftihar kaynağı ürünleri görmelerini arzu ederim. Gökyüzündeki gösteriler TEKNONEST’in ana unsuru diyebileceğimiz etkinlikler. Gökyüzünü artık Türk’ün çelik kanatları süslüyor. Türk mühendislerin geliştirdiği hava araçları süslüyor. KIZILELMA, AKINCI, Bayraktar TB-2, ANKA, AKSUNGUR, GÖKBEY, ATAK gösteriler düzenliyor. Milli kanatlar gösterisini kaçırmamalarını özellikle tavsiye ederim. Burada farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler var. Minikler için bilim sokağımız var.”

“Burada Türkiye’nin en büyük planetaryumu var”

Kacır, TEKNOFEST boyunca minikler için bilim atölyeleri düzenleneceğini, etkinlikte ayrıca gösteri ve konserlere de yer verileceğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının milli teknoloji ürünlerini kullandığını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“İçimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı’mız en büyük kuvvet çarpanı Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ürünleri. Sistemleri yazılımları onlar burada sergileniyor. Sağlık Bakanlığı’mız ve diğer bakanlıklarımız burada Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerinden nasıl en ileri düzeyde istifade ettiklerini milletimizle paylaşıyorlar. Burada Türkiye’nin en büyük planetaryumu var. Bir uzay yolcuğu misafirlerimizi bekliyor. Yine bir dikey rüzgar tüneli var, orada misafirlerimizin ayaklarını yerden kesiyoruz. Yine pek çok simülasyon deneyimini burada farklı stantlar da deneyimleme imkanına misafirlerimiz sahipler.”

Kacır, Türkiye’nin müzik takımlarının sahnede 5 gün boyunca gösteriler yapacağını bildirerek, Tuluyhan Uğurlu ve Mazhar Alanson konserinin misafirleri beklediğini anlattı.

TEKNOFEST’te teknoloji girişimleri bulunduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

“Burada proje yarışmalarından doğan ve otonom araç geliştiren bir girişimimiz 1,5 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Bir başka uzay teknolojileri geliştiren uydular geliştiren girişimimiz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesindeki takımımız, geliştirdiği küp uyduyu geçtiğimiz yıl SpaceX roketleriyle uzaya gönderdi. Bir başka girişimimiz yapay doku teknolojileri alanında çalışıyor, 140 milyon lira değerlemeye ulaştı. Başka bir girişimiz su altı sistemleri geliştiriyor. 150 bin dolar yatırım aldı ve 750 bin dolar değerlemeye ulaştı. Tarım teknolojileri geliştiren bir girişimimiz 50 milyon lira değerlemeye ulaştı.”

Kacır, gençlerin hiçbir zaman para kazanma odaklı teknoloji girişimleri kurmalarını arzu etmediklerini ifade ederek, Türkiye ve insanlığın yararına teknoloji girişimlerine imza atmaları için onları desteklediklerini vurguladı.

Girişimlerin attıkları adımlar sonucunda kurdukları teknoloji girişimlerinin kıymet gördüğünü vurgulayan Kacır, bunların dünya teknoloji sahnesinde yarışmaya başladığını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Kacır, 5-10 yıl içinde TEKNOFEST’ten on binlerce girişim doğacağını ve sadece Türkiye’nin değil insanlığın yararına pek çok güzel işe imza atacaklarını kaydederek, vatandaşları, 5 gün boyunca Ankara’da Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’e davet etti.

Türk milletinin festivalde heyecan yaşadığını söyleyen Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Misafirlerimiz sadece bir yüksek teknoloji platformuyla buluştuğu için bu heyecanı yaşamıyor. TEKNOFEST’lerin ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli bir özelliği Türkiye’yi yitik sevdasıyla buluşturmasıdır. Burada farklı yaş gruplarından misafirlerimiz var. İleri yaş gruplarından 70’li 80’li yaşlarında buraya gelen duygulanan gözleri dolan misafirlerimiz var. Neden bu heyecanı hissediyorlar? Türkiye’nin tarihini çok iyi hatırlıyorlar. Burada Etimesgut’ta Vecihi Hürkuş’un hangarlar kurduğunu onlar çok iyi biliyorlar. Vecihi Hürkuş’un 1930’lu yıllarda Türkiye’de uçaklar ürettiğini ama nihayetinde bütün projelerin akamete uğratıldığını, Nuri Demirağ’ın İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlediğimiz TEKNOFEST’lere çok benzer şekilde Gök Şenlikleri düzenlediğini uçaklar ürettiğini ama orta yerde ne ‘Gök Şenlikleri’nden ne de uçaklardan eser bırakmadıklarını en iyi onlar biliyorlar. Türkiye’nin 60’lı yıllarda devrim otomobili yapmak için yola çıktığını fakat o başarı hikayesinin akamete uğratıldığını en iyi büyüklerimiz biliyor. Yine burada Etimesgut’ta Türk Hava Kurumunun 1940’lı yıllarda bir uçak fabrikası kurduğunu bine yakın çalışanı olduğunu ama o uçak fabrikasının ancak 9 yıl sürdüğünü en iyi büyüklerimiz biliyorlar. Niye kapandı o uçak fabrikası? Çünkü Marshall yardımları başladı. Türkiye’ye denildi ki ‘Sizin uçak üretmenize gerek yok. Biz sözüm ona yardımlarla sizin ihtiyaç duyduğunuz uçakları zaten veririz.’ Maalesef o sözüm ona yardımlarla temin edilen uçaklar yerli uçaklara tercih edildi. Ama şimdi akamete uğratılmış hikayeler yeniden vücut ve hayat buldu. Nerede? TEKNOFEST’te ve Milli Teknoloji Hamlesi’yle. Milletimizin akın akın TEKNOFEST’te gelmesinde mutluluk duyuyorum. Milletimizi TEKNOFEST’te bekliyorum.”
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