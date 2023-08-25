Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 TL’den Satıldı

Son Güncelleme: 25.08.2023 13:45

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekildedir: Buğday 8,70-10,19 TL, Mısır 4,34-6,50 TL, Domates 4,00-4,50 TL, Pamuk yağı 27,90 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg8,7010,19MısırKg4,346,50DomatesKg4,004,50Preseli pamukKg37,5045,00Pamuk yağıKg27,9027,90

Kaynak: AA



•