Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 TL’den Satıldı

26,44172.53%
28,62992.55%
1.623,292,45%
7471.092,45%
Son Güncelleme: 25.08.2023 13:45
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekildedir: Buğday 8,70-10,19 TL, Mısır 4,34-6,50 TL, Domates 4,00-4,50 TL, Pamuk yağı 27,90 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg8,7010,19MısırKg4,346,50DomatesKg4,004,50Preseli pamukKg37,5045,00Pamuk yağıKg27,9027,90
Kaynak: AA
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