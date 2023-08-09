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Şanlıurfa’da aranan zanlı yakalandı – Son Dakika

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Ağustos 9, 2023 09:10
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 3 ayrı suçtan aranan A.B’yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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