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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

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Ağustos 16, 2023 10:30
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Son Güncelleme: 16.08.2023 13:31

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Kırsal Çalıcık Mahallesi’nde Mustafa Sunkar (46), su kuyusunu çalıştırırken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Sunkar, yakınları tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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