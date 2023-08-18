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Şanlıurfa’da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Ağustos 18, 2023 18:39
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Son Güncelleme: 18.08.2023 19:45

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki iş makinesi, Mezra Mahallesi’nde manevra yaptığı sırada Sakine Altuntaş’a (54) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Altuntaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İş makinesi operatörü A.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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