Santo Domingo’daki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek sağlanacak

Son Güncelleme: 21.08.2023 23:34

SANTO Dominik Cumhuriyeti, başkent Santo Domingo’nun batısındaki San Cristobal kentinde çarşıdaki patlamada hayatını kaybeden 32 kişinin ailelerine maddi destek sağlayacak. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, ailelere bir defaya mahsus yaklaşık 900 dolar destek sağlanacağı ve yılın sonuna kadar her ay 350 dolar ödeme yapılacağı bildirildi. Yetkililer, 14 Ağustos’taki patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, çalışmaların 3 ayı bulabileceğini kaydetti. Dominik Cumhuriyeti’nin San Cristobal kentinde 14 Ağustos’ta ‘Old Marketplace’ olarak bilinen çarşıdaki bir fırında patlama meydana gelmişti. Patlamada 32 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi yaralanmıştı.

SANTO Dominik Cumhuriyeti, başkent Santo Domingo’nun batısındaki San Cristobal kentinde çarşıdaki patlamada hayatını kaybeden 32 kişinin ailelerine maddi destek sağlayacak.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, ailelere bir defaya mahsus yaklaşık 900 dolar destek sağlanacağı ve yılın sonuna kadar her ay 350 dolar ödeme yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, 14 Ağustos’taki patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, çalışmaların 3 ayı bulabileceğini kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti’nin San Cristobal kentinde 14 Ağustos’ta “Old Marketplace” olarak bilinen çarşıdaki bir fırında patlama meydana gelmişti. Patlamada 32 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA



