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Saraydüzü’nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Ağustos 20, 2023 10:48
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Son Güncelleme: 20.08.2023 13:44

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Keziban B. (48) idaresindeki 34 DCS 551 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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