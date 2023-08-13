Sarıyer’de Oto Galeride Gösterge Paneli Hırsızlığı

Son Güncelleme: 13.08.2023 13:43

Sarıyer’de bir oto galeri önünde park halindeki satılık otomobillerden gösterge panelini çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki bir oto galeri önüne araçla gelen 3 şüpheli, burada park halindeki satılık otomobilleri kontrol etti. Daha sonra araçtan inen iki şüpheli, 2 aracın gösterge panelini çalarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sarıyer’de bir oto galeri önünde park halindeki satılık otomobillerden gösterge panelini çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye güre, Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki bir oto galeri önüne araçla gelen 3 şüpheli, burada park halindeki satılık otomobilleri kontrol etti.

Daha sonra araçtan inen iki şüpheli, 2 aracın gösterge panelini çalarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA



