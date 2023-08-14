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Sarıyer’deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Söndürüldü

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Ağustos 14, 2023 04:42
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Son Güncelleme: 14.08.2023 07:41

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Sarıyer’de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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