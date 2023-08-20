Şarkıcı Ferhat Göçer, Erzurum’da konser verdi

Şarkıcı Ferhat Göçer, Erzurum’da sahne aldı.

Kültür Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki “Palandöken Kültür Yolu Festivali”nin açılış konserine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Miting Alanı’ndaki konserde Ferhat Göçer, sevilen şarkıları seslendirdi.

Konsere katılan yaklaşık 45 bin vatandaş, şarkılara eşlik edip, sevgi gösterisinde bulundu.

Göçer, Erzurumlu vatandaşlara iltifat ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na festival için teşekkür etti.

Diğer yandan Halil Necipoğlu, Abdullah Polatçı, Ayşegül Zaim ve Enver Merallı, festival kapsamında kentte konser verdi.

Festival, konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos’a kadar devam edecek.