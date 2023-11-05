Savola Gıda, Çin pazarında zeytinyağı satışı için stratejik ortaklıklar kurmayı hedefliyor

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı üreticilerinden Savola Gıda’nın Genel Müdürü Houmer Balazadeh ve ekibi, Çin’e toptan zeytinyağı ürünleri satmak üzere uzun vadeli kazançlı ortaklıklar kurmak için fuar kapsamında Çin piyasasındaki stratejik oyuncularla bir dizi görüşme yapacak.

İSTANBUL, 5 Kasım (Xinhua) — Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı üreticilerinden Savola Gıda’nın Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Çin’in kaliteli gıda arayışındaki büyük bir nüfusa sahip olduğunu ve Çin pazarının büyük bir ticari potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Balazadeh, şirketinin, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) Çinli tüketicilerin kaliteli ve sağlıklı zeytinyağı ürünleri arayışını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi ürünle katılacağını söyledi.

Şirketin İstanbul’daki merkezinde Xinhua ile yaptığı söyleşide Balazadeh, Çin pazarının artan talebi karşılamak için bugün bir milyon ton zeytinyağına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Balazadeh, Türkiye’nin küresel ısınmaya dayanıklı zeytin ağacı türlerine sahip olmasından dolayı diğer ülkelere göre benzersiz bir avantajı bulunduğuna inanıyor. Genel Müdür, “Kuraklığa diğer çeşitlere göre daha dayanıklı ve güçlü zeytin ağaçlarımız var” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre, Türkiye’de zeytin üretimi 2022 yılında yaklaşık 3 milyon tona, zeytinyağı üretimi de 2021 yılına kıyasla yüzde 71 artışla 422.000 tona ulaştı.

Bakanlığın verilerine göre, zeytinyağı üretiminde tüm zamanların rekoruna işaret eden rakam sayesinde Türkiye, 2022 yılında İspanya’dan sonra en büyük ikinci üretici konumuna geldi.

“Şimdi tabii ki soru şu: Çin pazarına ne tür bir zeytinyağı ile gireceğiz? Her şeyden önce pazara kaliteli yağ ile girmemiz gerekiyor. Türkiye’nin en iyi kalitedeki zeytinyağını tanıtmamız lazım” diyen Balazadeh, CIIE için seçilen farklı aromalara sahip birkaç şişe zeytinyağını gösterdi.

Balazadeh, “Bu kaliteli ürünleri güçlü bir marka ile Çin’e tanıtmalıyız. Çünkü bu, iki ülke arasında uzun vadeli bir iş olmalı ve zaman içinde kademeli olarak ne kadar satacağımızı tasarlamamız gerekiyor” dedi.

Genel müdür, geçen yıl şirketinin fuara çevrimiçi katıldığını, bu yıl ise fiziki olarak katılmak üzere Çin’de olacağından beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Balazadeh, fuar sırasında süpermarket rafları arasında dolaşarak Çinli tüketicilerin hangi ürünleri seçtiklerini ve seçimlerini hangi kriterlere göre yaptıklarını gözlemlemeyi planlıyor.

Genel Müdür, “Mesele, Çin’de sadece birkaç pazara mal satmak değil. Ben Çin’e öyle bakmıyorum. Çin önemli ve stratejik bir piyasa” dedi.

Balazadeh ve ekibi, Çin’e toptan zeytinyağı ürünleri satmak üzere uzun vadeli kazançlı ortaklıklar kurmak için fuar kapsamında Çin piyasasındaki stratejik oyuncularla bir dizi görüşme yapacak.

Shanghai’da başlayan ve 10 Kasım’a kadar sürecek fuara 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan konuk katılıyor. 3.400’ün üzerinde katılımcı ve 394.000 ziyaretçinin kayıt yaptırmasıyla, katılımcı sayısı çerçevesinde pandemi öncesi seviyelere ulaşılmış durumda.